Росіяни відмовилися давати уряду РФ у борг 4 мільярди доларів

Мінфін РФ визнав обидва первинні аукціони з продажу облігацій федеральної позики РФ на 4 мільярди доларів такими, що не відбулися.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

23 жовтня Міністерство фінансів Росії спробувало продати облігації федеральної позики (ОФП) на двох аукціонах для залучення грошей. Продавали два типи облігацій на загальну суму понад 560 мільярдів рублів (близько 4 мільярдів доларів). Але через те, що не було покупців, які погодилися б на запропоновані ціни, ці аукціони не відбулися.

На думку аналітиків "Інтерфакс", така ситуація на внутрішньому борговому ринку склалася внаслідок виставлення учасниками ринку заявок на купівлю з агресивними рівнями прибутковостей на тлі побоювань стосовно того, що підвищення ключової ставки ЦБ РФ може не обмежитися позначкою 20% річних.

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Так, відсоткові деривативи наразі вже закладають ключову ставку ЦБ РФ на рівні 21% річних. Таким чином, учасники грошового ринку прогнозують підвищення ключової ставки до 21% річних (з нинішніх 19%) або вже на засіданні Банку Росії цієї п'ятниці, або на найближчих засіданнях, якщо ставка буде підвищена лише до 20%.

На тлі цих очікувань спостерігається помітне зниження котирувань ОФП на вторинному ринку, що призвело до переоцінки інвесторами цінових рівнів попиту і на первинному ринку. Однак Мінфін РФ визнав ці цінові рівні неприйнятними і не став розміщувати папери на аукціонах за сформованими рівнями.

При цьому, як повідомлялося раніше, Мінфін РФ істотно збільшив план з розміщення ОФП на IV квартал цього року порівняно з попередніми кварталами.

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Після слабкого виконання планів запозичень у II і III кварталах у жовтні-грудні відомство планує розмістити папери обсягом до 2,4 трлн (17 мільярдів доларів) за номінальною вартістю. За перші чотири аукціонні дні жовтня Мінфіну вдалося продати облігації лише на 73,84 млрд рублів (730 мільйонів доларів).

Нагадаємо:

Центробанк РФ 13 вересня всьоме підвищив ключову ставку з липня 2023 року до 19%.