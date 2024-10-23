Путін просуває ідею зернової біржі БРІКС, щоб позбутися залежності від долара

Володимир Путін на саміті країн БРІКС у Казані закликав відкрити зернову біржу БРІКС і подумати над можливістю трансформації її в повноцінну товарну біржу.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Ініціатива зернової біржі, яка може дозволити торгувати зерном без використання долара, була заявлена наприкінці 2023 року Союзом експортерів зерна, а пізніше отримала підтримку Путіна.

"Низка держав БРІКС входить до числа найбільших світових виробників зернових, зернобобових та олійних культур. У зв'язку з цим запропонували відкрити зернову біржу БРІКС, яка сприятиме формуванню справедливих і передбачуваних цінових індикаторів на продукти і сировину з урахуванням її особливої ролі в забезпеченні продовольчої безпеки. ", - сказав Путін.

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За його словами реалізація цього починання допоможе захистити національні ринки від негативного зовнішнього втручання, спекуляцій і спроб викликати штучний дефіцит харчових продуктів.

"Згодом можна було б подумати і про трансформацію зернової біржі в повноцінну товарну біржу", – додав він.

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Країни БРІКС підтримали ініціативу РФ щодо створення зернової біржі об'єднання та розпочинають роботу в цьому напрямку.