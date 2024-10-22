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Фонд гарантування продає активи 11 банків на майже 3 мільярди

Вівторок, 22 жовтня 2024, 13:35 - Віктор Волокіта

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи одинадцяти банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,78 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду

"Цього тижня (21-25 жовтня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2,78 млрд грн", - зазначається в повідомленні.

З майже 2,8 млрд грн 2,69 млрд виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на 85 млн грн – об'єкти нерухомості, земельні ділянки та інші основні засоби, на 3 млн грн – дебіторську заборгованість та на 32,2 тис грн – цінні папери.

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У Фонді також розповіли, що найбільше активів виставлено від АТ "Банк "Фінанси та Кредит" – права вимоги за кредитами на суму 2,37 млрд гривень.

Нагадаємо:

Загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи ФОП, у банках України становила 1,3 трлн грн станом на 1 вересня 2024 року, що на 12,5 млрд грн більше показника попереднього місяця. 

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Економічна правда
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