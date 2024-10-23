Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував соціальну допомогу для українців у ФРН передавати безпосередньо Україні.

Про це Сікорський заявив в інтервʼю TVP Info, передає Укрінформ.

Глава польської дипломатії нагадав про два свої нещодавні візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцом.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було би краще надавати безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки - відновлювали податкову базу", - зазначив Сікорський.

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Нагадаємо:

Кількість поляків, які виступають за прийняття українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують приймання біженців.