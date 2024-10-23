АРМА продало партію засобів для захисту рослин на кілька мільйонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 23,7 тисячі літрів засобів для захисту рослин через систему "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє керівниця агентства Олена Дума.

Так, згідно з повідомленням, фінальна сума реалізації склала 3,21 млн грн, а стартовою була ціна у 2,88 млн грн.

"Надалі ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності держави шляхом купівлі ОВДП", - розповіла Олена Дума.

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Вона також нагадала, що наразі обсяг арештованих коштів в управлінні АРМА вже досягнув 10,4 млрд гривень, з яких майже 6 мільярдів - скеровано на закупку ОВДП для підтримки Збройних Сил України. А рішення АРМА щодо закупівлі ОВДП ще на 2 млрд гривень наразі розглядає Кабмін.

Нагадаємо:

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здало 434 заарештовані вагони російських компаній в управління фінансово-промисловій компанії "Ресурсгруп". Договір підписали у четвер, 17 жовтня.

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