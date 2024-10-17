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АРМА знайшло управителя на 400 заарештованих російських вагонів

Четвер, 17 жовтня 2024, 19:05 - Віктор Волокіта

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здало 434 заарештовані вагони російських компаній в управління фінансово-промисловій компанії "Ресурсгруп". Договір підписали у четвер, 17 жовтня.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Цей пул вагонів належить близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Нова перевозочна компанія", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТІ Менеджмент".

Їх заарештували на території України незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення.

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Раніше ці вагони перебували в користуванні "Укрзалізниці", але, за її інформацією, у 2023 році не використовувалися за призначенням.

Нагадаємо:

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зобов'язало АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", який управляє акціями 26 операторів газорозподільних систем ("облгазів Фірташа"), додатково сплатити до державного бюджету 611 000 грн.

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