Власник OKKO почав будівництво нового "Буковеля"

Проєкт гірського курорту GORO Mountain Resort ОККО

Компанії власника OKKO Group Віталія Антонова почали будівництво першої черги гірського курорту у Львівській області.

Про це йдеться у релізі ОККО, який є у розпорядженні ЕП.

Гірський курорт GORO Mountain Resort буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської ОТГ, Львівської області.

Загальна площа курорту становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

Реклама:

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу, а також звести найдовшу в Україні канатну дорогу довжиною у 2,8 кілометра і лижну трасу у 3,8 кілометра. Загалом група ОККО планує побудувати 25 готелів на 5500 номерів.

Перша черга GORO площею 127 га почнеться біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько. Натепер уже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги.

Окрім того, буде передбачено 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження та два крісельні витяги.

Реклама:

Першою чергою побудують п’ять готельних комплексів на 1100 номерів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами. Завершення будівництва першої черги планується у 2028-2029 роках.

Загальні інвестиції у гірський курорт ОККО оцінює у 1,5 мільярда доларів, з якої 1 мільярд планують залучити від інвесторів.

Нагадаємо:

Власник концерну Галнафтогаз Віталій Антонов починає будівництво цілорічного курорту в селищі Славське Львівської області.

З початку 2017 року компанія ОККО-Рітейл, що входить в Галнафтогаз, змінила реєстрацію юрособи зі Львова на Славське і тепер платить податки в бюджет селища.

Компанії львівського бізнесмена та власника корпорації OKKO Group Віталія Антонова протягом 2020 року отримали понад 300 гектарів землі на території Славської ОТГ.

Місцеві бізнесмени тоді були не в захваті від ідеї будівництва величезного гірськолижного курорту, який планувалося зробити більшим за "Буковель".