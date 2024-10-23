Україна збільшила експорт агропродукції на більш ніж чверть: причина

За девʼять місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на загальну суму 10,5 млрд дол.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Обсяги експорту агропродукції України збільшились на чверть рік до року, а їх вартість зросла на 1,4 млрд дол.

Зазначається, що основною причиною такого зростання стало відновлення морського сполучення. Завдяки цьому станом на середу 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту.

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На суходолі експортери надають перевагу залізниці, лише 2% переміщується автомобілями.

Водночас, 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% – морем та майже 2% – залізницею. Здебільшого це повʼязано з імпортом із країн Європи.

Найбільша частка у експорті належить зерновим культурам – 42,3 млн тонн на суму 7,1 млрд дол. Іншою суттєвою складовою експорту агропродукції є насіння та плоди олійних рослин – 5 млн тонн, вартістю 2,2 млрд дол.

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Тим часом до України імпортували 978 800 тонн агропродукції на суму 1,7 млрд дол. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди та горіхи – 468 000 тонн, вартістю 563,8 млн дол. Також ввозили овочі – 194 200 тонн (246,6 млн дол) та насіння олійних рослин – 50 200 тонн (346,5 млн дол).

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Нагадаємо:

У січні-вересні 2024 року Україна збільшила фізичні обсяги експорту товарів на 36,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 99,3 млн т.