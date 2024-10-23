Канада запроваджує мито 25% на вироби зі сталі та алюмінію з Китаю

Канада запроваджує додатковий податок у 25% на вироби зі сталі та алюмінію, вироблені в Китаї.

Про це повідомляє Ctvnews.

1 жовтня 2024 року уряд Канади оголосив про запровадження додаткового податку у розмірі 25% на певні імпортовані з Китаю вироби зі сталі та алюмінію. Остаточний список продукції, на яку розповсюджується цей податок, був оприлюднений у вівторок, а нові заходи набули чинності 22 жовтня.

Як заявила віцепрем'єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, ці кроки спрямовані на те, щоб захистити канадських працівників та індустрію від недобросовісної конкуренції через надлишкові потужності китайського виробництва.

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Рішення про запровадження додаткових податків було ухвалено після місяця консультацій з представниками галузі та слідує за схожими заходами, які були оголошені Сполученими Штатами. США ввели свій додатковий податок на китайську сталь та алюміній 15 жовтня.

Крім того, з 1 жовтня Канада також запровадила 100% тариф на всі китайські електромобілі (включно з деякими гібридами, вантажівками та автобусами), що було анонсовано ще в серпні.

Цей крок став частиною ескалації торгівельних суперечок між двома країнами. Після оголошення Канади про введення тарифів на електромобілі, Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту канадського ріпаку.

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Уряд Канади планує переглянути нові заходи через рік після їх запровадження.

Нагадаємо:

Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади планують встановити на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.