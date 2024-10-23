Акції токійського метрополітену подорожчали на 45% у перший день виходу на біржу

Токійська підземна залізнична мережа залучила 2,3 млрд дол в результаті лістингу на біржі, що стало найбільшим IPO в Японії з 2018 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Акції Токійського метрополітену, підземної залізничної мережі, яка перевозить понад 6,5 млн. пасажирів на день через японську столицю з рівнем пунктуальності та чистоти, якому заздрить увесь світ, злетіли на 45% у перший день торгів на Токійській фондовій біржі.

Найбільше за шість років первинне публічне розміщення акцій в країні відкрилося в середу на рівні 1630 єн (10,75 дол) за акцію, що на 36% вище за ціну пропозиції в 1200 єн, яка була верхньою межею прогнозованого діапазону. Пізніше ціна зросла до 1 768 єн перед закриттям на рівні 1 739 єн, що на 44,9% більше.

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Лістинг, підтриманий широкою рекламною кампанією на телебаченні та зусиллями банкірів з продажу від дверей до дверей, підтримали понад 30 брокерських компаній.

Це перше велике IPO після того, як 2024 року уряд значно розширив захищену податками програму індивідуальних заощаджень, спрямовану на залучення мільйонів пересічних японців до фондового ринку.

Довгоочікуваний лістинг, на який було здійснено значну підписку і який приніс 2,3 млрд дол, є першою приватизацією державної компанії в Японії після IPO компанії JR Kyushu, яка залучила 4 млрд дол у 2016 році, та Пошти Японії роком раніше, яка залучила 11,7 млрд дол.

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Ці розміщення відбулися, коли індекс Nikkei 225 торгувався на рівні близько 17 000. Відтоді індекс виріс більш ніж на 100%, частково завдяки інституційним інвесторам, які зробили ставку на те, що зростання споживчих цін і спроби Банку Японії нормалізувати монетарну політику спонукатимуть домогосподарства ризикувати частиною своїх заощаджень, вкладаючи їх у високоприбуткові інвестиції, такі як акції.

Ринкова капіталізація Токійського метрополітену зросла до близько 6,7 млрд дол, порівняно з 4,6 млрд дол за ціною IPO, причому половина акцій належить уряду Японії та міській владі Токіо, а інша половина - уряду Токіо.

Нагадаємо:

Tokyo Metro залучить 2,3 млрд дол під час найбільшого IPO в Японії за останні шість років.