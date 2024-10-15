Метро Токіо вийшло на біржу – це найбільше IPO в Японії з 2018 року

Tokyo Metro залучило 2,3 млрд дол під час найбільшого IPO в Японії за останні шість років.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це IPO є найбільшим у Японії з моменту лістингу SoftBank Corp. на 21 млрд дол у грудні 2018 року.

Tokyo Metro оцінив акції в 1200 єн за штуку після того, як продавав їх у діапазоні від 1100 до 1200 єн. Очікується, що лістинг на Токійській фондовій біржі відбудеться 23 жовтня.

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Повідомляється, що підписка на IPO була перевищена більш ніж у 15 разів – багатьох інвесторів зацікавило відоме ім'я та приваблива дивідендна прибутковість компанії.

Цього року IPO у Японії залучили 1,6 млрд дол, а лістинг Tokyo Metro у поєднанні з іншими угодами наближає цю цифру до 4,4 млрд дол, залучених за весь 2023 рік.

Токійський метрополітен, заснований у 2004 році, керує дев'ятьма лініями поїздів і перевозить у середньому близько 6,52 млн пасажирів на день.

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Уряду Японії належить 53,42% компанії, а адміністрації метро Токіо – решта 46,58%. Їхній сукупний пакет акцій скоротиться вдвічі після розміщення.

Компанія-оператор метро займається не лише перевезенням пасажирів, а й працює на ринку нерухомості та в роздрібній торгівлі. За минулий фінансовий рік (закінчився у березні 2024 року) компанія отримала 312 млн дол чистого прибутку.

Японський уряд планує використати кошти від IPO на погашення облігацій реконструкції, випущених після землетрусу та цунамі 2011 року.

Нагадаємо:

Японія готує до виведення на біржу Токійське метро з оцінкою 4,6 млрд дол.