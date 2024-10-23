Кількість крадіжок авто на мінімумі з початку великої війни: які марки крадуть найчастіше

765 авто викрали від початку 2024 року в Україні — це найнижчий показник від початку великої війни.

Про це повідомляє Опендатабот.

До порівняння, за той самий час 2023 року було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів — 1,2 тис крадіжок. Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни — 11,7 тис. випадків.

Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто.

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Найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області — 256 та 166 випадків. Загалом це половина — 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками — 13.6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%. Втім, цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу.

Традиційно, найбільше крадуть легкових автомобілів — 516 транспортних засобів або 67.5% у 2024 році. Наслідують вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярність також мали автопричепи — 113 справ.

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Загалом протягом великої війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) — 2,4 тис., ГАЗів — 1 тис. та RENAULT — 750 автівок (переважно, DUSTER). Переважно, цей топ відбиває дані за 2022 рік, коли була рекордна кількість крадіжок.

Втім слід зауважити, що рік до року топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів VOLKSWAGEN посунув RENAULT.

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки NISSAN — 61 викрадення (8%). ВАЗ та VOLKSWAGEN також тримаються у трійці лідерів — 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

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Найчастіше нові легкові авто купують у Києві та ще чотирьох регіонах.