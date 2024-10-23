Світові ціни на нафту знижуються: причини

Нафта знижується в ціні через зростання запасів в США; ринок спостерігає за ситуацією на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або на 0,3%, до 75,84 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 20 центів, або 0,3%, до 71,54 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту виросли на двох попередніх сесіях цього тижня.

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Блінкен провів тривалі розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і вищими ізраїльськими лідерами, закликаючи їх доставити більше гуманітарної допомоги в Газу.

Ізраїль також підтвердив, що вбив Хашема Сафіддіна, спадкоємця покійного лідера "Хезболли" Хасана Насралли, який загинув минулого місяця під час ізраїльської атаки на підтримуване Іраном ліванське бойове угрупування.

Тим часом запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,64 млн барелі, що чинить тиск на ціни. Аналітики очікували збільшення запасів нафти на 300 тис барелів.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту у п’ятницю, 18 жовтня, стабілізувалися після даних про роздрібні продажі в США, але економічні показники Китаю залишаються неоднозначними, і ціни прямують до найбільшої тижневої втрати за останній місяць через занепокоєння попитом.