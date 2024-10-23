Стармер: Атаки Росії по Чорному морю загрожують світовій продовольчій безпеці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на його пресслужбу, передає "Європейська правда".

Стармер акцентував, що невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують – очільник Кремля Владімір Путін "готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися".

Він зазначив, що атаки по чорноморських портах на півдні України, які почастішали останнім часом, затримують доставляння продовольства до Палестини та інших країн Глобального півдня.

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Посилаючись на дані британської розвідки, британський прем’єр заявив, що з 5 жовтня по 14 жовтня Росія вразила щонайменше чотири торгові судна в Чорному морі.

"(Путін) завдає шкоди мільйонам вразливих людей в Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись здобути перемогу у своїй варварській війні", – сказав Стармер.

Через російські атаки також було затримано відбуття судна, яке перевозило олію для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині.

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Крім того, як зазначив Стармер, не змогли вчасно відбути судна із зерном для Єгипту, а також іншими вантажами Світової продовольчої програми, які прямували до Південної Африки.

Як відомо, за останні три місяці Росія здійснила майже 60 атак на порти, цивільні судна та зерносховища в Україні. Внаслідок цього пошкоджень та знищень зазнали майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна.

Зокрема посійська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Повідомлялося, що постраждало цивільне судно під прапором Панами.

Після цього Європейський Союз відреагував на збільшення ударів РФ по цивільних кораблях, які перевозять українське зерно, закликавши зацікавлені країни тиснути на Москву з вимогою припинити ці дії.