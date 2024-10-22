Уряд почав давати до 150 тисяч молоді за відкриття ФОП

Молоді підприємці віком до 25 років вже можуть подавати заявки на гранти до 150 тисяч грн на відкриття власного бізнесу на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Гранти для молоді у межах програми "Власна Справа" вже доступні через портал Дія. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес. Гарант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, подати заявку можна лише в кілька кліків. Для цього треба зайти на портал "Дія" в розділ "Грант на власну справу" і подати заявку онлайн.

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Через три роки можна буде ще раз отримати грант від держави за програмою "Власна Справа" вже на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

За понад два роки роботи програми "Власна Справа" підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.