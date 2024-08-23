Власна справа: визначили нових переможців програми на 92 млн, більшість - жінки

Визначені нові 376 переможців програми "Власна справа" за підсумками п’ятнадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 92 млн грн.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів п’ятнадцятої хвилі 59% жінок, 30% чоловіків та 11% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (35), Івано-Франківської (32), Житомирської (30), Київської (29), Вінницької (24) областей та міста Києва (38). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

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Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці п’ятнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 108 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 73 особи;

переробна промисловість – 59 осіб.

Від початку дії програми її переможцями стали вже понад 19 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує через гранти 4,6 млрд грн.

"Отримувачі мікрогрантів вже повернули державі у вигляді сплачених податків і зборів понад 2 млрд грн", - зазначила Тетяна Бережна.

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Нагадаємо:

За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

У липні було видано 651 кредит на загальну суму 2,2 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі для малого і середнього бізнесу.