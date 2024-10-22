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Продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" тимчасово недоступний

Вівторок, 22 жовтня 2024, 12:21 - Артур Крижний

Продаж квитків на потяги "Укрзалізниці" у касах та онлайн тимчасово недоступний.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Просимо вибачення, системи продажу квитків (у касах та онлайн) Укрзалізниці з технічних причин будуть тимчасово недоступними з 12:00, маємо терміново дещо переналаштувати", - йдеться у повідомленні.

Водночас поїзди продовжують курсувати за розкладом, а повернення системи в стрій відбудеться найближчим часом.

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Оновлено о 12:36. Робота систем відновлена, працюємо в штатному режимі.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки.

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Економічна правда
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