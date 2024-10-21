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В Україні провели перші торги гарантіями походження електроенергії

Понеділок, 21 жовтня 2024, 17:02 - Віктор Волокіта

В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє держкомпанія "Оператор ринку".

Як йдеться в повідомленні, придбано 28 257 гарантій походження, які на майданчику АТ "Оператор ринку" пропонувало ПрАТ "Укргідроенерго".

Їх власниками стали 12 українських компаній. 

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Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн/МВт*год. 

Гарантії походження електроенергії (ГПЕЕ) – електронний документ, який підтверджує, що певна кількість електроенергії була вироблена саме з відновлюваних джерел. 

Нагадаємо:

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ПрАТ "Укргідроенерго", яке першим отримало гарантії походження е/е із відновлюваних джерел у Реєстрі таких гарантій, адміністрованим національним енергорегулятором НКРЕКП, ініціювало перші торги з їхнього продажу на майданчику АТ "Оператор ринку".

Планувався заявлений обсяг продажу - 50 тис. гарантій, що еквівалентно 50 тис МВт*год виробленої електроенергії"

електроенергія
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Економічна правда
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