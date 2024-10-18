"Укргідроенерго" проведе на "Операторі ринку" перші торги

ПрАТ "Укргідроенерго", яке першим отримало гарантії походження е/е із відновлюваних джерел у Реєстрі таких гарантій, адміністрованим національним енергорегулятором НКРЕКП, ініціювало перші торги з їхнього продажу на майданчику АТ "Оператор ринку".

Про це повідомляється на сайті оператору.

"21 жовтня 2024 року о 15:00 на майданчику "Оператора ринку" відбудуться перші в Україні торги із продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої із ВДЕ. Заявлений обсяг продажу - 50 тис. гарантій, що еквівалентно 50 тис МВт*год виробленої електроенергії", – йдеться в повідомленні.

Заявки на купівлю гарантій походження "зеленої" енергії (ГПЕЕ) на торгах "Укргідроенерго" можна подавати з п'ятниці, 18 жовтня до 15:00 21 жовтня 2024 року, уточнює ОРЕ.

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Оператор зазначає, що торгівля ГПЕЕ відбуватиметься на прозорих конкурентних умовах, а ціна формуватиметься на основі зіставлення пропозиції ініціатора торгів із кривою сукупного попиту на гарантії походження від покупців.

З порядком реєстрації учасників на майданчику "Оператора ринку" з продажу ГПЕЕ, з умовами внесення гарантійного забезпечення для їх покупки, а також іншою необхідною інформацією можна ознайомитися на вебсайті оператора.

"Укргідроенерго" зі свого боку у повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю закликало всіх зацікавлених юридичних осіб зареєструватися на відповідних торгових майданчиках та взяти участь в аукціонах з купівлі-продажу ГПЕЕ, зазначивши, що вони надають можливість як виробникам, так і споживачам активно підтримувати розвиток відновлюваної енергії та підвищувати рівень екологічної відповідальності, отримуючи вигоди у фінансовому та репутаційному планах.

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"Ми лише починаємо свій шлях на українському ринку, і маємо багато роботи на держрівні для стимулювання попиту та зацікавленості у зверненні ГПЕЕ. Водночас наявність сертифікованих гарантій відкриває перед нами нові перспективи на європейському ринку, де споживачі активно шукають джерела чистої енергії. Очікуємо , що продаж ГПЕЕ буде не лише додатковим джерелом доходу для "Укргідроенерго", а й підвищить інвестиційну привабливість компанії", – зазначив заступник гендиректора із комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький.