"Стурбований" бізнес запропонував уряду, як бути з призупиненим бронюванням

Європейська бізнес-асоціація просить Кабінет міністрів автоматично продовжити дію чинних бронювань на два місяці.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

Як йдеться в повідомленні, 20 жовтня була раптово зупинена процедура електронного бронювання критичного персоналу компаній через портал Дія.

Також, за наявною інформацією, Міністерство економіки України призупинило процес видачі наказів про бронювання для тих підприємств, які подавались через паперовий варіант процедури.

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А ще раніше було прийняте протокольне урядове рішення про проведення так званого аудиту підприємств, критично важливих для економіки та життєдіяльності населення в особливий період, та про призупинення видачі наказів про надання статусу критично важливого підприємства щонайменше до 15 листопада цього року.

"Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес, який є основним джерелом коштів на оборону держави, не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність", - йдеться в повідомленні. Там також додали, що така ситуація "створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників".

Зазначається, що також виникають питання щодо легітимності призупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані вищезгаданим рішенням уряду вона не передбачена.

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Як можливе тимчасове рішення цієї ситуації бізнес пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань в реєстрі "Оберіг" на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього "аудиту" -+3 доби (оскільки Дія розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

Нагадаємо:

20 жовтня на сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.