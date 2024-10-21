В деяких українських містах планують відновити роботу таксі під час комендантської години

Український сервіс таксі Uklon досяг попередніх домовленостей із владою у Львові про відновлення роботи під час комендантської години.

Про це розповів співзасновник компанії Uklon Дмитро Дубровський під час заходу, організованого спілкою Diia.City United, передає галузеве видання dev.ua.

"У Львові ми вже подали запити і в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на Західній Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину", — розповів Дубровський.

Він висловив сподівання, що позитивні рішення про відновлення роботи служби таксі в комендантську годину також можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

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За словами Дубровського, рішення про припинення роботи вночі було ухвалено у зв’язку з проблемами — інформаційною атакою і вимогами Нацполіції, яка почала зупиняти і штрафувати автомобілі Uklon.

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