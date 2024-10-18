Uklon найближчим часом продовжить завойовувати зовнішні ринки

Український онлайн-сервіс таксі Uklon не згортатиме експортний напрямок - планує повернення до Молдови і вивчає ринки Східної Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я б не сказав, що експансія провалилася, були допущені певні помилки, але ми заряджені продовжувати. Узбекистан - так, ми вийшли в Ташкент. Щодо Молдови, то ми хочемо туди повернутися, вийшли, бо почалася війна і був страх, що грошей буде недостатньо для компанії в Україні. У Молдові нам дуже подобалося, там хороший бізнес-клімат і люди користуються райдхейлінг-сервісом", - сказав співзасновник української продуктової IT-компанії Uklon Дмитро Дубровський.

Також, за його словами, компанія вивчає ринки Східної Європи.

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"Ми дивимося, але поки що конкретний ринок і країну ми не вибрали. Думки є. На Польщу дивимося, але не на столицю, розглядаємо менші міста з населенням приблизно 300 тис. Наприклад, Краків, Люблін, Кошице. Дивимося на ринки Чехії, Румунії. Є інформація, що у Фінляндії можуть заборонити Yandex таксі, це означає, що на ринку з'явиться ніша", - повідомив Дубровський.

За його словами, є розуміння, що розвивати експансію в Східній Європі компанії доведеться за власні кошти, принаймні на першому етапі.

З ринку Азербаджану Uklon прийняв рішення піти, через складнощі з місцевим партнером - близьким до офіційної влади власником онлайн-платформи Umico. Ще однією причиною була непередбачувана регуляторна політика.

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На єдиному експортному ринку Uklon в Узбекистані склалася набагато успішніша історія, підкреслив він.

"Я вважаю, що в Узбекистані - успішна історія. Попри те, що певною мірою країна також автократична, але для роботи таксі в ній створено прозорі правила ведення бізнесу", - додав Дубровський.

Одним з основних конкурентів Uklon в Узбекистані є Yandex таксі.

На ринку в Узбекистані Uklon працює з кінця червня 2023 року. Компанія надає рішення для онлайн-замовлення авто, що включають Uklon App - додаток для пасажирів і Uklon Driver App - додаток для водіїв. Також компанія надаватиме сервіс доставлення.

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