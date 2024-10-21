Ціни німецьких виробників у вересні впали більше, ніж очікувалося

Ціни німецьких виробників впали знизившись на 1,4% в річному обчисленні, головним чином через значно нижчі ціни на енергоносії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Федеральне статистичне управління.

В той час, як аналітики очікували падіння на 1,0%, ціни виробників з Німеччини впали на 1,4%.

Основною причиною падіння стало зниження цін на енергоносії, які у вересні були на 6,6% нижчими порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Зокрема, нафтопродукти подешевшали на 14,4%.

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Окрім цього явище пов'язано з підвищенням витрат на капітальні, споживчі та проміжні товари.

У вересні відбулося 15-те поспіль зниження індексу цін виробників у Німеччині, який вважається ключовим показником інфляції.

Гармонізована з ЄС інфляція в Німеччині дещо сповільнилася до 1,8% у вересні з 2,0% у серпні, підтвердило цього місяця статистичне відомство.

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У місячному вимірі вересневі ціни впали на більш ніж очікувані 0,5%. Аналітики прогнозували зниження на 0,2%.

Нагадаємо:

Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.

ВВП Німеччини скоротиться на 0,2% за підсумками 2024 року.