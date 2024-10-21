МАГАТЕ продовжить місії на всіх критичних для українських АЕС підстанціях

Міжнародне агентство з атомної енергії з 21 по 27 жовтня продовжить свої місії на високовольтних підстанціях, що важливі для ядерної безпеки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного тижня продовжать місії на всіх ключових підстанціях, які є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також повідомили, що візити експертів МАГАТЕ на ключові для АЕС підстанції, під час яких вони будуть оцінювати стан обʼєктів та верифікувати наслідки, відбуватимуться почергово за графіком.

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Нагадаємо:

Єврокомісія виділила 3 мільйони євро для підтримки моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Ці кошти також можуть використовуватись для критично важливих підстанцій, які забезпечують роботу АЕС.

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