Єрмак: Росія отримує санкційні товари з ЄС через схему з фальшивим транзитом

Росія застосовує схему з фальшивим транзитом, яка дозволяє постачати санкційні товари з країн ЄС, призначені для Центральної Азії та Кавказького регіону.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Для отримання західних електронних компонентів подвійного призначення використовуються посередницькі компанії. Також створюються фіктивні підприємства для формування "тіньового флоту" ЗПГ-танкерів і транспортування зрідженого природного газу", - написав Єрмак у у Телеграмі.

Він зазначив, що у російській зброї присутні західні компоненти.

Реклама:

"Тим часом альянс РФ-Іран-КНДР вже став військовим і відверто насміхається з демократій. Часу на посилення позицій демократій у світі лишається все менше і потрібно діяти вже зараз", - розповів голова ОПУ.

Нагадаємо:

Нові санкції запроваджено проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу.

Реклама: