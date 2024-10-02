Обсяг часток ТОВок в депозитарній системі перевищив мільярд гривень

Станом на 1 жовтня в Національному депозитарії (НДУ) обліковувались частки товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та додатковою відповідальністю (ТДВ) в обсязі 1,26 млрд грн.

Про це ЕП повідомив член правління НДУ Олексій Тарасенко.

Наразі, в обліковій системі часток здійснюється обслуговування вже 16 товариств, серед яких автодилер "Укравто Груп" та агропромисловий холдинг "ЛНЗ Груп".

За словами Тарасенка, систему обліку часток ТОВ в НДУ, окрім зберігання активів, використовують для гарантування та спрощення виконання угод купівлі-продажу бізнесу, а також, як механізм забезпечення застави активу (частки в ТОВ/ТДВ).

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Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю отримали можливість перевести облік часток з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію з квітня 2024 року.