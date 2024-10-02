Корея надасть перший кредит для бюджету України

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Міністерство фінансів 2 жовтня підписало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї про залучення кредиту на суму $100 млн.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея.

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

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Нагадаємо, що в квітні 2024 року між Урядами України та Республіки Корея було підписано Угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд доларів США протягом 2024 – 2029 років.

"Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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