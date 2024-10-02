Нацбанк хоче змінити підхід до встановлення валютного курсу

Національний банк України презентував план переходу до одного – щоденного – кошика валют для встановлення офіційного курсу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на зустріч представників ринкового блоку НБУ з найактивнішими учасниками грошового та валютного ринків.

Як йдеться в повідомленні, на сьогодні діє два кошики – для щоденного та щомісячного встановлення.

Під час засідання НБУ представив підходи до розрахунку нового індикатора валютного ринку – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину.

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"Він був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги. Після публічного обговорення відповідні пропозиції будуть унесені на розгляд правління НБУ", - розповіли в Нацбанку.

Також учасники засідання обговорили зміни до методології розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів. Нова методологія їх обрахунку, як очікується, відповідатиме методології розрахунку нового індикатора – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину.

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