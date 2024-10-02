Частина працівників "Нової пошти" "мігрує" в компанії, які бронюють 100% персоналу – Климов

Підприємства, які, як і найбільший логістичний оператор України "Нова пошта", можуть бронювати лише 50% персоналу, відчувають великий дефіцит робочої сили у зв'язку з міграцією до тих, що бронюють 100% працівників компанії.

Про таку тенденцію повідомив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов під час конференції "Бізнес і війна - діалоги про майбутнє", організованої New Voice, передає "Інтерфакс-Україна".

"Бачимо тренд, коли співробітники починають мігрувати, переходити в компанії, які забезпечують 100% бронювання. З моєї точки зору, відбувається певний перекіс", - констатував він.

За словами Климова, це посилює дефіцит персоналу у зв'язку з мобілізацією.

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До Збройних сил України вже мобілізовано 3549 співробітників "Нової пошти", 166 із них загинули, повідомив Климов.

Співвласник "Нової пошти" розповів, що компанія долає негативні тренди, перенавчаючи жінок на професії, які традиційно жіночими не були. Крім того, інвестує в технології, автоматизацію процесів.

Нагадаємо:

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Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що економічне бронювання треба було давно запровадити. Водночас це питання досі дискутується через свою складність.