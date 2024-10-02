Російський додаток Rutube видалили з Google Play
Середа, 2 жовтня 2024, 16:52 -
Російський відеохостинг Rutube, який є російським аналогом відеохостингу YouTube, став недоступним для завантаження з Google Play в РФ.
Про це повідомляє пресслужба Rutube.
Представники Rutube підтвердили, що додаток тепер можна встановити лише у США, назвавши це "кумедною плутаниною".
За запитом Rutube магазин застосунків пошук видає додаток VK Відео і YouTube.
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Деякі користувачі Smart TV також підтвердили, що програма відеохостингу не працює.
Нагадаємо:
Відеохостинг RuTube, який російська влада просуває як заміну YouTube, зник із магазину застосунків App Store.
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