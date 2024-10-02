"Українська бронетехніка" та чеський холдинг разом вироблятимуть 155-мм снаряди

Компанія "Українська бронетехніка" підписала пакет документів щодо співпраці з чеським холдингом Czechoslovak Group (CSG).

Про це повідомляє "Мілітарний".

Одна угода стосується постачання комплектуючих, а інша – ліцензування виробництва боєприпасів (передача технології та документації з виробництва артилерійських пострілів), пише видання.

До кінця цього року триватиме процес отримання ліцензії, а виробництво планують розпочати на початку 2025 року.

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"Плануємо за наступний рік виробництво та постачання близько 100 000 боєприпасів, а у 2026 – понад 300 000. Процес підготовки обладнання вже розпочався", – повідомив "Мілітарному" керівник компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Він зазначив, що частина боєприпасів виготовлятиметься в Україні, а частина – в Чехії. Така кооперація дасть компаніям можливість збільшити кількість виробництва боєприпасів та здешевити вартість готового пострілу.

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