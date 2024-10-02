Американська компанія планує виготовляти Switchblade 600 в Україні

Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва боєприпасів Switchblade 600.

Про це повідомляє "Мілітарний".

Українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment Брет Хаш у коментарі "Мілітарному" зазначив, що співпраця з українською компанію буде поетапною.

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"Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він став кращим, ніж є сьогодні", – сказав він.

Наразі договір має узгодити уряд США, над цим працюють обидві країни. На це може знадобитися близько 9 місяців. Щодо обсягів майбутнього виробництва – цифру не називають. Водночас Брет Хаш зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік.