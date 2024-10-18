Імпорт дизелю в Україну впав на чверть після підвищення акцизів

Порівняно з серпнем у вересні імпорт дизельного пального в Україну впав на 26%, до 493 тис. тонн. Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr. Скорочення закупівель за кордоном було очікуваною реакцією ринку, оскільки з 2 вересня почала діяти підвищена ставка акцизу, через яку багато компаній протягом серпня накопичило великі запаси продукту.

Утім, падіння обсягів імпорту могло бути ще більшим, якби не низхідна динаміка цін, що спостерігалася на початку осені.

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У вересні котирування ULSD у Північно-Західній Європі й Середземномор’ї коливалися в діапазоні $646-713/т CIF, в той час, як у серпні дизель торгувався у межах $696-750/т CIF.

Це спонукало деяких імпортерів купувати паливо у вересні, щоб "розбавити" більш дорогі серпневі залишки.

Скорочення постачань у вересні відбулося на всіх напрямках, але якщо закупівлі з півдня зменшилися на 23%, то із західних джерел імпорт упав майже на 30%.

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Трейдери на півдні у вересні пропонували дизель на більш привабливих умовах, завдяки чому скорочення обсягів реалізації було меншим порівняно з західним напрямком.

Але зворотною стороною цих зусиль було падіння рентабельності продажів морського ресурсу на дунайських терміналах.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.