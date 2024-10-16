БЕБ знайшло нелегальний цех з виробництва рідин для електронних сигарет

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність нелегального цеху з виробництва рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що цех розташовувався у нежитловій двоповерховій будівлі на території промзони у м. Кривий Ріг.

Приміщення були оснащені спеціальним обладнанням, на виробництві працювало 16 працівників. Готову продукцію продавали через мережу постійних клієнтів, а також відправляли поштою по всій Україні.

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Співробітники Бюро вилучили 50 ящиків готової продукції, понад 200 ємностей з ароматизаторами та компонентами, близько 90 ємностей з нікотином, устаткування для розливу, пакування та маркування готової продукції тощо.

Орієнтовна вартість вилученого майна складає 3 млн грн.

Також детективи БЕБ зафіксували порушення вимог Податкового кодексу України та ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

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Нагадаємо:

Детективи БЕБ спільно з Нацполіцією припинили роботу підпільного цеху з виготовлення сигарет у Закарпатській області.