Прибутки найбільшого виробника чипів TSMC зросли більш ніж на половину: причина

Прибутки тайванської компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company зросли на 54% завдяки буму виробництва чіпів ШІ.

Про це повідомляє Financial Times.

TSMC ще більше підвищила свої прогнози зростання на тлі буму штучного інтелекту і широкого відновлення в інших секторах, попри побоювання ринку щодо тривалості поточного циклу підйому в галузі.

Тайванська компанія повідомила про 54-відсотковий річний стрибок чистого прибутку до 10,1 млрд дол у третьому кварталі, що перевищило її прогноз тримісячної давнини.

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Це сталося після того, як ASML, голландська компанія, що постачає літографічні машини, які використовуються для виготовлення найсучасніших у світі чіпів, повідомила про замовлення, які були вдвічі меншими за очікування аналітиків.

TSMC, яка домінує у виробництві найсучасніших напівпровідників, здається, ізольована від цієї слабкості.

Компанія очікує, що внесок мікросхем, пов'язаних зі штучним інтелектом, у дохід потроїться до 15% цього року порівняно з 2023 роком.

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TSMC залишається дещо обережною щодо інвестиційних планів у нові потужності. Капітальні витрати дуже ймовірно будуть вищими у 2025 році, ніж цього року, ймовірно, трохи вище 30 млрд дол.

Але станом на кінець вересня компанія витратила лише 18,5 млрд дол, що значно нижче її річного прогнозу до 30 млрд дол. Значна частина витрат на передові потужності, на які зазвичай припадає понад 70% капітальних інвестицій TSMC, спрямовується на машини ASML.

Нагадаємо:

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, головний виробник чипів для штучного інтелекту, повідомить про стрибок прибутку на 40% у третьому кварталі завдяки зростанню попиту.