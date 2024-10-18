Обстріли росіян по енергетиці України: знеструмлення у трьох областях
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 10:42
За минулу добу, 17 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомляє Міненерго.
Згідно з повідомленням, знеструмлення були у південному регіоні: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також знижували напругу енергетичні об’єкти. Живлення відновлено за резервною схемою.
У центральному та південному регіонах з технологічних причин знеструмлювались підстанції, обладнання та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервними схемами.
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16 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.
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