TSMC очікує зростання прибутку на 40% завдяки високому попиту на чипи ШІ

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, головний виробник чипів для штучного інтелекту, повідомить про стрибок прибутку на 40% у третьому кварталі завдяки зростанню попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з прогнозом LSEG SmartEstimate, який базується на оцінках 22 аналітиків, TSMC очікує на чистий прибуток у розмірі 298,2 мільярда тайванських доларів (9,27 мільярда доларів США) за квартал, що закінчився 30 вересня. Цей показник значно перевищує чистий прибуток третього кварталу 2023 року, який складав 211 мільярдів тайванських доларів.

Минулого тижня TSMC повідомила про зростання доходів у третьому кварталі у тайванських доларах, що значно перевищило очікування ринку. Компанія надає свій прогноз щодо доходів у доларах США під час своїх фінансових звітів.

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На своєму фінансовому звіті в четвер, TSMC оновить прогноз на поточний квартал та весь рік, включно з планами капітальних витрат, оскільки компанія активно розширює виробництво.

TSMC інвестує мільярди у будівництво нових заводів за кордоном, зокрема 65 мільярдів доларів на три заводи в штаті Аризона, США, хоча більшість виробництва залишиться на Тайвані.

На останньому фінансовому звіті у липні TSMC підвищила свій річний прогноз доходів та відкоригувала плани капітальних витрат на цей рік до 30-32 мільярдів доларів, порівняно з попереднім прогнозом у 28-32 мільярди доларів.

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Бум штучного інтелекту допоміг підняти вартість акцій найбільшої за ринковою капіталізацією компанії Азії, причому акції TSMC, які котируються на Тайванській біржі, зросли на 77% з початку року, порівняно з 28% зростання для усього ринку.