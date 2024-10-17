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Uber вивчає можливість придбання туристичного сайту Expedia за майже 20 мільярдів доларів

Четвер, 17 жовтня 2024, 14:45 - Олексій Артемчук

Компанія Uber вивчає можливість купівлі американського сервісу з бронювання подорожей Expedia вартістю близько 20 млрд дол, щоб розширити свій супердодаток.

Про це повідомляє Financial Times.

Представники Uber звернулися до консультантів, щоб зʼясувати, чи можлива купівля і як її здійснити. 

Зазначається, що обговорення цього питання перебуває на дуже ранній стадії і угода може і не відбутися, а офіційної пропозиції Expedia поки що не було зроблено.

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Представники Uber і Expedia відмовилися від коментарів. 

Останніми роками Uber розширив сферу діяльності. Компанія планує стати платформою для задоволення всіх потреб у мобільності. Зараз Uber, окрім таксі, надає послуги з доставлення їжі, бронювання поїздів і авіаквитків, корпоративної логістики.

Потенціал Uber у на ринку M&A посилився завдяки 85% зростанню акцій компанії за 2024 рік, що дозволило їй досягти ринкової капіталізації у 173 млрд дол. 

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У лютому компанія відзвітувала про свій перший рік операційної прибутковості завдяки відновленню попиту на послуги таксі, а також доставлення їжі, логістиці та рекламному напрямку. 

Чистий прибуток Uber у 2023 році сягнув 1,9 млрд дол проти збитків у 9,1 млрд дол у 2022 році. 

Виторг компанії Expedia у 2023 році становила 12,8 млрд дол. Водночас улітку 2024 року в компанії попередили, що зіткнулися зі зниженням попиту на туристичні поїздки.

Нагадаємо:

Uber співпрацює з китайською компанією WeRide, щоб запропонувати поїздки на роботаксі в ОАЕ.

Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD. Угода спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.

Uber туризм
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Економічна правда
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