Uber співпрацює з китайською компанією, щоб запустити роботаксі в ОАЕ

Uber співпрацює з китайською компанією WeRide, щоб запропонувати поїздки на роботаксі в ОАЕ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Uber Technologies Inc. співпрацює з китайською компанією WeRide Inc., яка займається розробкою автономних автомобілів, щоб розширити пропозицію роботаксі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Користувачі додатка Uber в Абу-Дабі зможуть замовити поїздку в роботаксі з кінця 2024 року.

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Uber підписав низку угод з компаніями, що займаються розробкою безпілотних автомобілів, включаючи Waymo і Cruise LLC, що належать Alphabet Inc., в рамках зусиль з позиціювання себе як платформи для комерціалізації автономних транспортних засобів.

Зазначається, що це відхід від колишніх амбіцій компанії створювати технологію безпілотних автомобілів власними силами.

Компанія WeRide з Гуанчжоу отримала першу в ОАЕ національну ліцензію на безпілотні автомобілі в липні 2023 року і управляє найбільшим парком роботаксі в країні Перської затоки. На момент отримання ліцензії компанія мала вісім безпілотних таксі.

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Це оголошення передує презентації пропозиції роботаксі від Tesla Inc. наступного місяця.

Нагадаємо:

Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD. Угода спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.