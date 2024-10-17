ФДМ визначив дату наступної великої приватизації: на черзі "Аерок"
Четвер, 17 жовтня 2024, 11:53 -
Фонд державного майна визначив дату наступного онлайн-аукціону приватизації компанії "Аерок" - 19 грудня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
"У ході засідання було визначено дату проведення онлайн-аукціону з приватизації. Торги відбудуться 19 грудня 2024 року в електронній системі "Прозорро.Продажі", - йдеться у повідомленні.
Стартова ціна – 965 325 520 гривень.
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Нагадаємо:
Кабінет міністрів дозволив Фонду державного майна продати активи підприємств з виробництва газобетону "Аерок", конфісковані у 2022 році у росіянина Андрєя Молчанова.
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