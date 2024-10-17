У Росії рекордний дефіцит кадрів за всю історію – Центробанк

Забезпеченість кадрами в Росії у третьому кварталі 2024 року ще раз оновила мінімум за всю історію спостережень.

Про це повідомляється з даних ЦБ РФ.

Найгостріший дефіцит кадрів продовжують відчувати російські обробні підприємства, що виробляють продукцію інвестиційного та споживчого призначення.

Плани російських компаній з наймання на четвертий квартал також стали більш стриманими, але вони все одно збираються збільшувати чисельність працівників.

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Кількість підприємств, які відчувають дефіцит кадрів, продовжила збільшуватися, і поки незрозуміло, що може переломити цей тренд, особливо з огляду на рішення збільшити чисельність військовослужбовців.

Водночас завантаження потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного значення (80,7% наприкінці 2023 року).

Економічна активність РФ знову зростає після уповільнення в останні чотири місяці. Індикатор бізнес-клімату, який Центробанк Росії розраховує за даними опитування, у жовтні знову зріс.

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Нагадаємо:

Російські заклади громадського харчування зіткнулися з "катастрофічним" дефіцитом кадрів на тлі демографічної кризи та відтоку мігрантів.

Росії гостро не вистачає кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників.