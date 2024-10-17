Ціна нафти зростає з двотижневого мінімуму: причини

Ціни на нафту зросли з двотижневих мінімумів, оскільки інвестори слідкують за розвитком подій на Близькому Сході та детальною інформацією про стимулювання економіки Китаю, а також очікують на офіційні дані про запаси нафти США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або на 0,2%, до 74,39 дол за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 70,58 дол за барель, що на 19 центів, або на 0,3%, вище.

Обидва бенчмарки в середу знизилися, закрившись на найнижчих рівнях з 2 жовтня другий день поспіль.

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Цього тижня бенчмарки впали на 6-7% після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Міжнародне енергетичне агентство знизили прогнози попиту на нафту на 2024 і 2025 роки.

Ціни також впали, оскільки побоювання, що атака Ізраїлю на Іран у відповідь може порушити постачання нафти, зменшилися, хоча невизначеність щодо конфлікту на Близькому Сході зберігається.

Інвестори чекають на подальші подробиці від Пекіна щодо його широких планів, оголошених 12 жовтня, з відродження економіки.

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Минулого тижня запаси сирої нафти і палива в США скоротилися всупереч очікуванням нарощування запасів сирої нафти.

За тиждень, що завершився 11 жовтня, запаси сирої нафти впали на 1,58 млн барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину скоротилися на 5,93 млн барелів, а запаси дистилятів - на 2,67 млн барелів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали на 3% під час азійських торгів у вівторок, 15 жовтня, через слабший прогноз попиту та після повідомлення ЗМІ про те, що Ізраїль не бажає завдавати ударів по нафтових об’єктах Ірану, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні.