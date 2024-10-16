МОН призначила комітет, що відбиратиме наглядові ради для університетів
Середа, 16 жовтня 2024, 17:29 -
Міністерство освіти та науки утворило комітет для відбору наглядових рад у НАУ, Прикарпатському та Запорізькому університетах.
Про це йдеться у повідомленні МОН.
Комітет з відбору членів наглядових рад є дорадчим органом при Кабміні.
Він складається з шести членів, яких призначатиме Міністерство освіти та науки: три – напряму, а три – за рекомендаціями міжнародних організацій.
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До складу комітету увійшли:
- Яак Аавіксоо — позаштатний консультант Kaksus OU (Естонія), колишній міністр освіти, колишній міністр оборони Естонії, колишній ректор університету Тарту і Технічного університету Таллінна;
- Теодора Делл — заступниця голови місії USAID в Україні;
- Чарльз Кормак — голова CCG, засновник проєкту Twinning (Велика Британія);
- Тарас Кицмей — президент корпорації SoftServe, голова правління Асоціації "Інформаційні технології України", входить до Ради з питань підтримки підприємництва;
- Костянтин Невядомський — керівник EY Ukraine Digital, компанія "Ернст енд Янг" Україна, раніше займав посаду віцепрезидента у Robertson & Blums Corporation.
- Ірина Тулякова — голова Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, раніше займала посаду директора департаменту розвитку у приватному університеті "КРОК".
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