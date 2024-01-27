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Пройшла перша зустріч Ради з питань підтримки підприємництва

Субота, 27 січня 2024, 16:44 - Економічна правда
 
Андрій Єрмак

Пройшла перша зустріч із головою ОПУ Андрієм Єрмаком, у рамках Ради з питань підтримки підприємництва.

Про це повідомляє пресслужба голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

До Ради увійшли: Олег Гороховський, Костянтин Єфименко, Тарас Кицмей, Вʼячеслав Климов, Олександр Конотопський, Артем Бородатюк, Дмитро Олійник.

Як зазначається, на першій зустрічі обговорили питання подальшої організації роботи, а також ініціативу Володимира Зеленського -  made in ukraine.

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Як зазначив CEO монобанку Олег Гороховський, роботу почнуть з наступного тижня.

Нагадаємо:

26 січня Президент Володимир Зеленський анонсував заснування нового механізму комунікації з підприємцями - Всеукраїнської економічної платформи.

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