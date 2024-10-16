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"Укренерго" звільнила співробітника, який виправдовував агресію РФ проти України

Середа, 16 жовтня 2024, 16:57 - Артур Крижний

НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонила співробітника, проти якого СБУ розпочала кримінальне провадження за виправдовування російської агресії проти України

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

Енергокомпанія зазначає, що забезпечить максимальну співпрацю зі слідством. Також в компанії створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.

"Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу "Укренерго" є неприйнятними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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"Енергоатом" вирішив звільнити директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якого СБУ раніше спіймало на хабарі.

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.

Директору з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександру Скопичу, якого в суботу затримали на хабарі, обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.

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