"Укренерго" звільнила співробітника, який виправдовував агресію РФ проти України
НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонила співробітника, проти якого СБУ розпочала кримінальне провадження за виправдовування російської агресії проти України
Енергокомпанія зазначає, що забезпечить максимальну співпрацю зі слідством. Також в компанії створена внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.
"Будь-які прояви виправдовування російської агресії для колективу "Укренерго" є неприйнятними", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
"Енергоатом" вирішив звільнити директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якого СБУ раніше спіймало на хабарі.
Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.
Директору з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександру Скопичу, якого в суботу затримали на хабарі, обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.