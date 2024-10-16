Туристи в Японії витратили 39 мільярдів доларів з початку року, побивши абсолютний рекорд

Витрати туристів в Японії побили річний рекорд витрат всього за дев'ять місяців, демонструючи економічну силу туристичного буму, що підживлюється слабкою єною.

Про це повідомляє Reuters.

У вересні мандрівники витратили 5,86 трильйона єн (39,27 млрд дол). Це перевищило 5,3 трильйона єн, витрачених за весь 2023 рік, що є рекордом для будь-якого 12-місячного періоду.

Витрати на туризм, що класифікуються як експорт у національних рахунках, можуть стати другою за величиною експортною галуззю Японії після автомобілебудування і випередити електронні компоненти.

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Повідомляється, що найбільше витрачали італійці, за ними йдуть іспанці та росіяни. У вересні було 2,87 мільйона відвідувачів, що трохи менше, ніж 2,93 мільйона у серпні.

Починаючи з лютого, кількість туристів встановлює нові щомісячні рекорди, в тому числі 3,29 мільйона в липні, що стало рекордним показником для будь-якого місяця.

У вересні до Японії прибуло 26,88 мільйона туристів, що вже більше, ніж у 2023 році, і може побити рекорд у 31,9 мільйона, встановлений у 2019 році, до того, як пандемія COVID-19 закрила світові кордони.

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Нагадаємо:

За останнє десятиліття витрати іноземних відвідувачів Японії зросли в п’ять разів і стали другою за величиною категорією експорту Японії, обігнавши електроніку та сталь.