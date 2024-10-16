"Енергоатом" визначив сім ключових підстанцій для АЕС, де працюватимуть місії МАГАТЕ

В Україні вже визначили сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише видання "Енергореформа".

"Виділено сім критичних для енергозабезпечення підстанцій, через які АЕС видають потужність. Графік перебування місій МАГАТЕ вже є. На одній із них місія розпочалася", – сказав він.

За його словами, пошкодження цих підстанцій може загрожувати не лише видачі електроенергії із самих АЕС, а й заживленню станцій від енергосистеми України. Наслідком цього може стати їхній блекаут, а це – шлях до аварії.

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"Я думаю, що розширення місії МАГАТЕ на підстанції допоможе забезпечити їхній політичний захист", – зазначив глава "Енергоатому".

Нагадаємо:

МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

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