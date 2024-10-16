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У Росії впали продажі будівельно-дорожньої техніки через брак коштів на ремонт доріг

Середа, 16 жовтня 2024, 14:39 - Олексій Артемчук

Російські заводи, що випускають будівельно-дорожню техніку у серпні 2024 року реалізували продукції на 5,1 млрд руб., що на 33,5% менше порівняно з тим самим періодом 2023 року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

На цьому тлі на російський ринок активно заходять китайські імпортери. У деяких сегментах частка іноземних машин уже перевищує 90%. Зокрема, це стосується екскаваторів, фронтальних навантажувачів і асфальтоукладальників.

Основною причиною зниження закупівель будівельно-дорожньої техніки є падіння державних та приватних інвестицій у будівельну сферу

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Повідомляється, що уряд збирається відмовитися від будівництва нових і сконцентруватися на ремонті вже наявних доріг.

Нагадаємо:

Лише 18 з 83 регіонів Росії мають бюджети, що перевищують тижневі витрати країни на війну в Україні.

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РФ промисловість
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Економічна правда
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