НБУ пропонує оновити підходи до розрахунку та оприлюднення індикаторів валютного ринку

Національний банк України пропонує запровадити довідковий курс гривні до євро та нові принципи формування переліку валют для щоденного встановлення офіційного курсу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Проєкт запропонованих для громадського обговорення змін передбачає запровадження нового бенчмарку валютного ринку - довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Його розрахунок здійснюватиметься щодня на основі довідкового курсу гривні до долара США станом на 12.00 та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

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Також пропонується скоригувати методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів, застосовуючи підходи, аналогічні до розрахунку довідкового курсу гривні до євро, проте станом на 15:00.

Крім того, пропонується запровадити нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно.

Цей перелік включатиме валюти першої групи Класифікатора та валюти країн, що забезпечують 95% товарообігу з Україною. Він оновлюватиметься раз на три роки або частіше, якщо товарообіг за включеними валютами впаде нижче 90%.

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Ситуація на фронті впливає на психологічний стан усіх, відповідно вона впливає на фінансові ринки, економіку і на очікування: тривожність і напруженість накопичуються і шукають виходу, проте наразі ситуація на фінансовому ринку стабільна.