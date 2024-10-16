Показники свердловини "Укрнафти" після капремонту підскочили у 520 разів

ПАТ "Укрнафта" провело капітальний ремонт свердловини у Полтавській областіі та збільшила її дебіт в 520 разів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Роботи проводилися з метою дорозвідки башкирських відкладів у частині покладів родовища, що до цього були виділені, як можливо продуктивні.

До проведення капітального ремонту свердловина давала 5200 кубометрів газу та 0,2 тонни конденсату на добу.

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"Після виконання всіх операцій було отримано промисловий приплив нафти і газу. Початковий дебіт склав 104 тонни нафти, що в 520 раз більше, ніж було до ремонту, та 51 500 кубометрів газу на добу", - повідомила Укрнафта.

Наразі свердловина введена в дослідно-промислову експлуатацію. Це дасть змогу отримати додаткові геолого-промислові дані щодо покладу, що важливо для виконання оцінки запасів родовища в цілому.

Нагадаємо:

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"Укрнафта" змінює застарілі електроцентрові та штангові насоси на сучасні стандарти The American Petroleum Institute (API), щоб ефективніше витягувати ресурс із браунфілдів.