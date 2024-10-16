Показники свердловини "Укрнафти" після капремонту підскочили у 520 разів
ПАТ "Укрнафта" провело капітальний ремонт свердловини у Полтавській областіі та збільшила її дебіт в 520 разів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Роботи проводилися з метою дорозвідки башкирських відкладів у частині покладів родовища, що до цього були виділені, як можливо продуктивні.
До проведення капітального ремонту свердловина давала 5200 кубометрів газу та 0,2 тонни конденсату на добу.
"Після виконання всіх операцій було отримано промисловий приплив нафти і газу. Початковий дебіт склав 104 тонни нафти, що в 520 раз більше, ніж було до ремонту, та 51 500 кубометрів газу на добу", - повідомила Укрнафта.
Наразі свердловина введена в дослідно-промислову експлуатацію. Це дасть змогу отримати додаткові геолого-промислові дані щодо покладу, що важливо для виконання оцінки запасів родовища в цілому.
Нагадаємо:
"Укрнафта" змінює застарілі електроцентрові та штангові насоси на сучасні стандарти The American Petroleum Institute (API), щоб ефективніше витягувати ресурс із браунфілдів.